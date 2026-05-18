РСФ во главе с Дегтяревым направит 2,6 млрд рублей для подготовки спортсменов к Олимпиаде-2028

Российский спортивный фонд объявил о старте нового конкурса.

Напомним, в марте РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта. В июне будет распределено еще 3,55 млрд рублей.

Фонд аккумулирует все отчисления букмекеров со ставок на зарубежные соревнования, что составляет примерно 85% от всех ставок.

«С 29 мая по 29 июня общероссийские спортивные федерации смогут подать заявки на получение дополнительной финансовой поддержки для подготовки спортсменов к Летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Общий объем финансирования – до 2,6 млрд рублей.

Средства можно направить на оплату труда, стимулирующие выплаты спортсменам и тренерам, аренду объектов спорта, проезд, питание, экипировку, антидопинговое и медицинское обеспечение, проведение соревнований и другие цели.

Важное условие – обязательное наличие у заявителя дополнительного финансирования (софинансирования) из иных источников в размере не менее 20% от суммы, запрашиваемой у Фонда», – говорится в заявлении РСФ.