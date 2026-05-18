РСФ во главе с Дегтяревым направит 2,6 млрд рублей для подготовки спортсменов к Олимпиаде-2028

Российский спортивный фонд объявил о старте нового конкурса.

Напомним, в марте РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта. В июне будет распределено еще 3,55 млрд рублей.

Фонд аккумулирует все отчисления букмекеров со ставок на зарубежные соревнования, что составляет примерно 85% от всех ставок.

«С 29 мая по 29 июня общероссийские спортивные федерации смогут подать заявки на получение дополнительной финансовой поддержки для подготовки спортсменов к Летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Общий объем финансирования – до 2,6 млрд рублей.

Средства можно направить на оплату труда, стимулирующие выплаты спортсменам и тренерам, аренду объектов спорта, проезд, питание, экипировку, антидопинговое и медицинское обеспечение, проведение соревнований и другие цели.

Важное условие – обязательное наличие у заявителя дополнительного финансирования (софинансирования) из иных источников в размере не менее 20% от суммы, запрашиваемой у Фонда», – говорится в заявлении РСФ.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал РСФ
и другие цели...
Наверное,это основная статья расходов.
Круговорот бабла в природе. нихрена не производят, тупо гонят ресурсы, потом распихивают по карманам, часть кидают в качестве кости работягам, которые несут эти копейки в конторы, на остальное покупают себе нескрепные порши и мерсы. Расходы просто прелесть. Обеспечение зарплат (тренерам по 50 тысяч). Стимулирующие выплаты спортсменам (по десятке). Питание (у очередного Пригожина), Экипировку (у очередной этой дочери генерала, которая Заспорт основала), проведение соревновнаний (утром иногда в вк смотрю на смарт тв эти соревнования: пафосные плакаты и 10 зрителей-родителей сидит). И для всего этого нужен аж целый министр! При этом ценности во всём этом ровный изумительный нуль. Безотходное производство...
Алексaндр Молодкин
Построй завод производи сам в России что то. В чем проблема? В России все производят.
Треска
Начинай перечислять, что производят в России. Приведи хотя бы пять примеров, а лучше 10-20. А вот я скажу, что на ЯМЗ переклеивают этикетки с китайской продукции на этикетки "мадэ ин Россия".
Атланта Миранчука, ПСЖ Сафронова, РФС Дегтярева
У вас там ошибка, вместо направят должно быть распилят!
Всех допустили??? Я наверное пропустил новость!!!
Олег Воробьев_1116786979
Вообще не допустили никого)
Хорошо быть чиновником в России
Офигенные бабки, и все мимо регионов) все для бесполезных спортсменов, ради олимпиады, которая нам нафиг не нужна)
И еще, за рубежом соревнуются, а наши деньги несут букмекирам.
Теперь часть из них пойдет на поддержку спортсменов. Интересная спортивная жизнь.
