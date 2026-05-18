Сергеев о стагнации букмекерского рынка в России: «Делаю ставку на ограничения мобильного интернета, которые срезали несколько процентов с роста»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев высказался о снижении темпов роста букмекерского рынка в России.

«Рост букмекерского рынка впервые снизился год к году. Немножко, на маленький процент, но снизился.

Нет принципиальных факторов, которые на это повлияли. Я делаю ставку на ограничения мобильного интернета, которые все-таки несколько процентов срезали с роста – наверно, процента три.

Остальное – макроэкономические показатели по всей стране. Это конкретно России касается, если говорить про другие страны, то там рынок растет», – заявил Сергеев.

Общая выручка всех легальных российских БК в 2025-м году составила 1,88 трлн рублей, что на 7,6% больше показателей предыдущего года. В 2024-м рост рынка был в несколько раз выше и составил 41,8%.