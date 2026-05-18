  • Panda Ludens о перетоке игроков в офшоры из-за сокращения рекламных бюджетов БК: «Такой риск есть. Легальный рынок выигрывал именно за счет присутствия в трансляциях и медиа»
Автор телеграм-канала Panda Ludens Евгений Лебедев высказался о резком сокращении маркетинговых бюджетов легальных букмекеров.

По оценкам экспертов, маркетинговые бюджеты букмекеров в 2026 году сократились примерно на 40% из-за роста фискальной нагрузки и ужесточения регулирования.

– Есть ли риск, что сокращение рекламных бюджетов легальных букмекеров ударит по узнаваемости брендов и подтолкнет часть аудитории к офшорам?

– Безусловно, такой риск есть. Легальный рынок во многом выигрывал у офшоров именно за счет постоянного присутствия в спортивной среде – реклама, клубы, трансляции, медиа, блогеры. Если легальные операторы резко сокращают свою видимость, а офшоры продолжают агрессивный диджитал-маркетинг через серые каналы, часть аудитории действительно может начать размываться. Да и казино-составляющую никто не убирал из серой зоны.

Особенно это касается молодых игроков, у которых бренд-лояльность ниже, а вход в офшорный продукт через соцсети, инфлюенсеров и крипту стал гораздо проще, чем пять лет назад.

Проблема в том, что чрезмерное давление на легальный рынок объективно улучшает конкурентную позицию нелегалов, у которых нет сопоставимой фискальной нагрузки.

Белый рынок в качестве утяжелителя получает обязательные расходы, серый рынок – работу государства против нелегального процессинга, – рассказал Ставкам на Спортсе’’ автор канала Panda Ludens.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
