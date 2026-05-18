  • В PARI опровергли возможную смену названия «Пари НН» на «Нижний Новгород» после вылета из РПЛ: «Выполняем взятые на себя обязательства перед клубом»
В PARI опровергли возможную смену названия «Пари НН» на «Нижний Новгород» после вылета из РПЛ: «Выполняем взятые на себя обязательства перед клубом»

В БК PARI прокомментировали новость о возможной смене названия «Пари НН» после вылета клуба из РПЛ.

Ранее об этом заявил инсайдер Сергей Ильев: «Клуб может сменить название и вернуться к прежней вывеске – «Нижний Новгород». Букмекеры, которые после ужесточения налоговой политики и так не жируют, сокращая рекламные вложения, в Первой лиге серьезно срежут спонсорское финансирование клуба. А это уже будет не нейминг».

«Пари НН» вылетел в Лигу PARI после пяти лет в высшем дивизионе. Клуб занял 15-е место, набрав 23 очка в 30 матчах.

«На данный момент распространяемая в ряде СМИ информация о возможной смене названия футбольного клуба «Пари НН» не соответствует действительности.

PARI, как и прежде, выполняет взятые на себя обязательства перед клубом. Мы изначально рассматривали это партнерство не только как титульное спонсорство футбольной команды, но и как долгосрочную поддержку региона, болельщиков и локальных инициатив.

В рамках сотрудничества продолжается реализация совместных проектов», – сообщили Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе PARI.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Всё логично - Пари НН играет в Лиге ПАРИ
