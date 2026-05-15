Panda Ludens о росте налогов для БК: «Заплатят все – букмекеры, спортивные организации, игроки. Рынок переходит в зрелую фазу, где эффективность важнее масштаба»

Автор телеграм-канала Panda Ludens Евгений Лебедев высказался о последствиях резкого роста налоговой нагрузки для букмекеров.

С 1 января 2026 года букмекерские компании платят два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. По оценкам Минфина, налоговая нагрузка на букмекеров выросла примерно в 60 раз.

– Кто сильнее заплатит за рост налоговой нагрузки – букмекеры, спортивные организации или игроки?

– В конечном итоге заплатят все участники цепочки, но в разной степени.

Букмекеры – через падение маржинальности бизнеса и необходимость резать расходы.

Спортивные организации – через охлаждение спонсорского рынка и снижение/исчезновение конкуренции (а иногда и вовсе – спроса) за контракты.

Игроки – через ухудшение предложения: меньше бонусов, хуже коэффициенты, более жесткие лимиты и менее щедрые промо.

Если говорить глобально, то индустрия становится менее фестивально-праздничной и более рациональной. Российский букмекерский рынок долго жил в фазе сверхактивного роста и маркетинговой гонки. Сейчас он начинает переходить в фазу зрелого, более консервативного бизнеса, где эффективность важнее масштаба – по крайней мере для бенефициаров, – заявил Ставкам на Спортсе’’ автор канала Panda Ludens .