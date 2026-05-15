  • Panda Ludens: «Индустрия начинает двигаться от «кто больше купит медиа» к «кто лучше работает с собственной базой». Главным инструментом удержания станет персонализация»
Автор телеграм-канала Panda Ludens Евгений Лебедев рассказал, как меняется конкуренция на букмекерском рынке в России на фоне сокращения маркетинговых бюджетов.

По оценкам экспертов, маркетинговые бюджеты букмекеров в 2026 году сократились примерно на 40% из-за роста фискальной нагрузки и ужесточения регулирования.

– Можно ли говорить, что букмекерский рынок переходит от борьбы за новых клиентов к удержанию существующей базы?

– Рынок объективно смещается от агрессивного аквизишна к ретеншену. Весьма логичный этап зрелости индустрии: проникновение уже высокое, крупнейшие бренды имеют узнаваемость, а стоимость нового игрока продолжает расти.

При этом удержание почти всегда экономически эффективнее привлечения. Для букмекера гораздо выгоднее увеличить LTV существующего клиента, чем постоянно покупать новый трафик по растущим ставкам. Поэтому фокус смещается в сторону CRM, персонализации, реактивации и к работе с частотой игры.

Но полностью компенсировать падение притока новой аудитории удержанием нельзя. Если рынок перестает расти по базе, начинается борьба за перераспределение существующих игроков между брендами.

– Какие инструменты удержания станут главными для БК – бонусы, персональные предложения, программы лояльности, продуктовые фичи? Какие компании окажутся устойчивее в новых условиях – с крупной клиентской базой или с сильным продуктом?

– Главными инструментами удержания станут не столько жирные бонусы игрокам, сколько точечная персонализация.

На первый план выйдут CRM и сегментация, персонализация (от продукта-офферов до общения саппорта), программы лояльности, продуктовые механики удержания, скорость и удобство интерфейсов, качество покрытия рынков и стриминга.

Индустрия в этом смысле начинает двигаться от «кто больше купит медиа» к «кто лучше работает с собственной базой».

И отмечу, что одной только большой базы уже недостаточно – если продукт слабый, игрок становится менее лояльным и легче мигрирует между брендами, – рассказал автор канала Panda Ludens Ставкам на Спортсе’‘.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
