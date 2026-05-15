  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Николай Оганезов: «Маркетинговые бюджеты букмекеров сократились примерно на 40%. Стратегия смещается с массового привлечения игроков к удержанию базы»
Эксклюзив
0

Николай Оганезов: «Маркетинговые бюджеты букмекеров сократились примерно на 40%. Стратегия смещается с массового привлечения игроков к удержанию базы»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов рассказал о сокращении рекламных и спонсорских бюджетов букмекеров на фоне роста налоговой нагрузки.

С 1 января 2026 года букмекеры платят два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. По оценкам Минфина, налоговая нагрузка на букмекеров выросла примерно в 60 раз.

«С одной стороны, 2025 год выделялся самыми крупными спонсорскими контрактами букмекеров, а с другой – 60-кратный рост фискальной нагрузки и ужесточение регуляторных требований к букмекерским компаниям, заставили легальных операторов рынка в 2026 году существенно сократить рекламные и спонсорские бюджеты и сфокусироваться на оптимизации маркетинговых задач.

На сегодняшний день сокращение общего маркетингового бюджета букмекеров экспертами оценивается примерно в -40%, что повлечет за собой достаточно сложную ситуацию для всех спонсируемых спортивных организаций.

Маркетинг российских букмекерских компаний в этом году находится в точке перелома и определенно нуждается в модернизации в сторону перфоманс-маркетинга с обязательной оптимизацией маркетинговых бюджетов. Стратегия маркетологов смещает приоритет массового привлечения новых клиентов к приоритету формирования новых алгоритмов удержания имеющейся базы.

Введение новых налогов безусловно негативно отразится на доходах букмекерских компаний. В любом случае компании уже сейчас вынуждены проводить аудит каждого формата своей маркетинговой активности. Букмекеры скорее уйдут от конкурентной борьбы путем соревнования бюджетами, новые реалии требуют более обдуманных инвестиций и маркетинговых решений.

Антикризисные задачи достаточно простые и понятные: эффективное удержание клиентов, оптимизация охватных каналов, креативные продуктовые решения, привлекательные программы лояльности. Эффективность выходит на передний план при реализации любого контракта, от спонсорского до рекламного, поэтому букмекеры либо будут расторгать малоэффективные контракты, либо будут пересматривать условия и стоимость контрактов в меньшую сторону.

Именно осмысленное спонсорство ведущих федераций, лиг и топовых спортивных клубов должно остаться основным драйвером узнаваемости и имиджа букмекерских брендов. Любой спонсорский контракт должен иметь взаимовыгодный эффект, который букмекерами измеряется по количеству медиа-упоминаний спонсируемого актива, качеству экспонирования логотипа и бренда компании, динамики роста охватов и узнаваемости бренда.

От потенциальных партнеров безусловно требуется представление о своей аудитории, ее характеристиках и потенциале», – рассказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Букмекеры
Фонбет
logoНиколай Оганезов
Беттинг-эксперты
Законы
Финансы
Беттинг-индустрия
logoСтавки на спорт

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Более 30 млн россиян будут смотреть ЧМ-2026: «Турнир может стать глотком свежего воздуха для букмекеров»
сегодня, 10:55
«Факел» и БЕТСИТИ продлили сотрудничество до 2028 года
сегодня, 10:19
РСФ во главе с Дегтяревым направит 300 млн рублей на развитие детских спортивных проектов
сегодня, 09:36
«Фонбет», BetBoom и нелегальный 1win – лидеры по поисковым запросам россиян в апреле (AhRefs)
вчера, 14:30
«Лига Ставок» о продукте: «Практически нет сценариев, когда новая функция сразу выходит на 100% аудитории. Многие гипотезы вообще не доходят до массового пользователя»
вчера, 12:45
Суд обязал Olimpbet выплатить 649 млн рублей промоушену Hardcore (Анатолий Сульянов)
вчера, 10:50
Депутат Наумов о регулировании азартных игр: «Тут либеральничать не надо. Если люди видят, что нужно ужесточить ответственность, то это надо делать не задумываясь»
вчера, 09:59
В Госдуме предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей для БК за нарушение самозапрета на азартные игры
вчера, 09:44
Букмекер Betano стал партнером ЧМ-2026 в Европе и Южной Америке
вчера, 08:50
Panda Ludens: «Заканчивается период перегретого маркетинга, когда БК конкурировали не только продуктом, но и объемом присутствия в спорте и медиа»
вчера, 07:54Эксклюзив
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем