Polymarket стал партнером Серии А. Ранее букмекер заключил контракты с Ла Лигой и МЛС
Polymarket заключил многолетнее соглашение о партнерстве с Серией А.
В рамках сделки Polymarket получил статус официального и эксклюзивного партнера Серии А по рынкам прогнозов в США. Платформа сможет использовать логотипы и товарные знаки лиги, а также получит доступ к официальным данным Серии А.
Ранее Polymarket договорился об аналогичном партнерстве с Ла Лигой и МЛС.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: FOS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем