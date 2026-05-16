Polymarket стал партнером Серии А. Ранее букмекер заключил контракты с Ла Лигой и МЛС

Polymarket заключил многолетнее соглашение о партнерстве с Серией А.

В рамках сделки Polymarket получил статус официального и эксклюзивного партнера Серии А по рынкам прогнозов в США. Платформа сможет использовать логотипы и товарные знаки лиги, а также получит доступ к официальным данным Серии А.

Ранее Polymarket договорился об аналогичном партнерстве с Ла Лигой и МЛС.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: FOS
