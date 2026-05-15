РФС получил 288 млн рублей отчислений от букмекеров за 1-й квартал 2026-го – почти в 6 раз меньше, чем год назад

Российский футбольный союз отчитался о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за первый квартал 2026 года.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перевел РФС 288 миллионов рублей в качестве отчислений от букмекеров за январь, февраль и март.

В первом квартале 2025 года, до полноценного начала работы Российского спортивного фонда (РСФ), союз получил 1,61 миллиарда рублей от букмекеров – почти в 6 раз больше.

Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от ЕРАИ напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта. По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.