РФС получил 288 млн рублей отчислений от букмекеров за 1-й квартал 2026-го – почти в 6 раз меньше, чем год назад

Российский футбольный союз отчитался о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за первый квартал 2026 года.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перевел РФС 288 миллионов рублей в качестве отчислений от букмекеров за январь, февраль и март.

В первом квартале 2025 года, до полноценного начала работы Российского спортивного фонда (РСФ), союз получил 1,61 миллиарда рублей от букмекеров – почти в 6 раз больше.

Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от ЕРАИ напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта. По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт РФС
Букмекеры
Беттинг-индустрия
ЕРАИ
Российский спортивный фонд
Финансы
Ставки на футбол
Комментарии

Точнее РФС получил 288 млн от лудоманов,через букмекеров....
Далее лудоманы заплотят за приезд папуа новой гвинеи в россию
все деньги в бюджете страны это деньги людей
просто предлоги сбора денег разные
"..оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе."

Понятно куда бабки уходят
Мне только на ум приходит
Куда... На баню, сауну и хамам
Повышаем налоги, понижаем собираемость
Текст читать уметь надо) Сейчас перечислили около 15% от того пула, что перечисляли ранее. Перечислили бы полностью, то вышло бы на 300 миллионов выше чем в прошлом году. И ведь минимум 15 таких же недалеких тебя заплюсовали)
Единственный, кто осилил прочтение текста новости, а не только заголовка. Заминусовали, ты тут чужеродный инакомыслящий элемент 🤣
оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе 🤣🤣🤣
Н-да, у лудоманов реальные проблемы...
Представляю как на совещаниях в РФС, посвещенным бюджету и отчислениям мечтательно размышляют о том, как здорово было бы, если разрешили продавать наркоту и рекламировать её и дилеров на всяких соревнованих- по аналогии с буками... этож какие отчисления можно было бы получать..
Скрудж ныряющий в золотые монеты.
Утильсбор тоже ужесточали и повышали, думая, что больше получат поступлений. Так же гораздо меньше.
Там просто гении сидят. Денег на попил меньше...
Так деньги идут в фонд Дегтярева. Вот где распил.
Нужно больше золота милорд. Надо поднять налоги ! Stronghold ВЕЧЕН. !
Просто добавили квест от Дягтерева, напрямую влияет на "экономику РФС"
По этой логике 56 ставок идет не на российский футбол
Так матчей больше. Я вообще убеждён, что должно быть больше, какие 56%.
