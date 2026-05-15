РФС получил 288 млн рублей отчислений от букмекеров за 1-й квартал 2026-го – почти в 6 раз меньше, чем год назад
Российский футбольный союз отчитался о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за первый квартал 2026 года.
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перевел РФС 288 миллионов рублей в качестве отчислений от букмекеров за январь, февраль и март.
В первом квартале 2025 года, до полноценного начала работы Российского спортивного фонда (РСФ), союз получил 1,61 миллиарда рублей от букмекеров – почти в 6 раз больше.
Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от ЕРАИ напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта. По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.
Точнее РФС получил 288 млн от лудоманов,через букмекеров....
просто предлоги сбора денег разные
Понятно куда бабки уходят
Куда... На баню, сауну и хамам
Представляю как на совещаниях в РФС, посвещенным бюджету и отчислениям мечтательно размышляют о том, как здорово было бы, если разрешили продавать наркоту и рекламировать её и дилеров на всяких соревнованих- по аналогии с буками... этож какие отчисления можно было бы получать..
Там просто гении сидят. Денег на попил меньше...