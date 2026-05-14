Николай Оганезов: «Спонсорство – одна из перегретых статей расходов БК. Ранее подготовленные к подписанию контракты сейчас находятся в заморозке и не подписаны»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о влиянии роста фискальной нагрузки на спонсорскую активность букмекеров.

С 1 января 2026 года букмекеры платят два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. По данным Минфина, налоговая нагрузка на букмекеров выросла примерно в 60 раз.

«С финансовой точки зрения по объему спонсорских контрактов спортивный сезон-25/26 можно признать самым успешным за всю историю российского спонсорства, так как в этом сезоне сумма всех спонсорских контрактов выросла на 5 млрд рублей и составила совокупно 22,6 млрд рублей.

По мнению экспертов, спонсорство в настоящий момент является одной из наиболее перегретых статей маркетинга в бюджете букмекерских компаний. Фактически рынок уже сейчас находится в процессе глубокой коррекции стоимости и объема маркетинговых контрактов, ранее подготовленные к подписанию контракты находятся в заморозке и не подписаны.

Сегодня каждый рубль в бюджете маркетологов должен быть на 100% обоснован», – рассказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.