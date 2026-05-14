Luxury Girl о реакции жены Сафонова на обращение порноактрисы Мэри Рок к Матвею: «Марина, не трать на это нервы. За каждый сэйв Матвея в финале ЛЧ угощу тебя коктейлем»

Стримерша Luxury Girl обратилась к жене Матвея Сафонова Марине Кондратюк.

Ранее российская порноактриса Мэри Рок пообещала Сафонову «жаркую ночь» в случае победы парижского клуба в Лиге чемпионов. Кондратюк отреагировала : «Она не подозревает, что жаркие ночи для него – это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30, потому что ему утром вставать на тренировку».

«Марина, не трать нервы на это. Твой муж играет за «Пари Сен-Жермен», а я – за PARI (Luxury Girl – амбассадор букмекера – прим. Ставок на Спортсе’’), так что предлагаю держаться вместе.

После финала ЛЧ обязаны собраться девочками и снять стресс коктейлями. За каждый сэйв Матвея угощаю тебя коктейлем и бонусом вкусным ужином.

Потому что за каждым стойким вратарем стоит женщина, которая тоже переживает все эти 90+ минут», – написала Luxury Girl в комментариях под постом Кондратюк.