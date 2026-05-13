В «Национальной лотерее» составили портрет типичного участника лотерей в России

В «Национальной лотерее» описали портрет среднестатистического участника лотерей в России.

«Типичный участник лотерей – мужчина в возрасте 40 лет, проживающий в одном из крупнейших и экономически активных регионов страны: в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области.

Среднестатистический участник играет в лотереи около трех дней в месяц и приобретает порядка восьми билетов за этот период, а средний размер его выигрыша составляет 5216 рублей.

Чаще всего всего в лотереях участвуют с 10 до 18 часов. В вечерние часы активность снижается, однако в ночное время онлайн-участники демонстрируют повторный всплеск интереса», – отметили аналитики бренда всероссийских государственных лотерей.