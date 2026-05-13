PARI о Нижнем Новгороде: «Видим в сотрудничестве с регионом большой потенциал, важный для узнаваемости бренда по всей России»

В PARI объяснили широкое присутствие компании в Нижнем Новгороде.

Букмекер спонсирует футбольный «Пари НН», баскетбольный «Пари Нижний Новгород» и хоккейное «Торпедо», а также ежегодно проводит в регионе фестиваль ПАРИ ФЕСТ.

«Нижний Новгород в последние годы активно развивается, стал популярным туристическим направлением, в городе проводится все больше культурных событий, а статус столицы закатов давно закрепился за ним. Мы видим в сотрудничестве с регионом большой потенциал, важный для узнаваемости бренда по всей России.

PARI уже три года неизменно является титульным партнером фестиваля, который полюбился нижегородцам и привлекает гостей города. При всех сложностях букмекерского рынка мы смогли сохранить и это важное партнерство.

Мы считаем, что в совокупности такие проекты, как ПАРИ ФЕСТ, сотрудничество со спортивными клубами и городом, помогают популяризации спорта в регионе, что позитивным образом влияет и на бренд PARI, который добавляет культурной жизни Нижнего Новгорода мощную спортивную составляющую», – рассказали Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе PARI.