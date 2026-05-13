«Обошлись без расторжений контрактов и чувствуем себя стабильно». PARI о новых налогах для букмекеров

В PARI рассказали о влиянии повышения налогов для букмекеров на спонсорскую активность компании.

С 1 января 2026 года букмекеры платят два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. По данным Минфина, налоговая нагрузка на букмекеров выросла примерно в 60 раз.

«Букмекерские компании с 2026 года живут в новой реальности в связи с повышением налоговой базы. Но с момента нововведений мы в PARI не отказывались от принятой ранее стратегии – продолжаем выполнять обязательства по всем текущим контрактам, обошлись без расторжений и чувствуем себя достаточно стабильно.

Один из крупнейших активов – Лига PARI. Также мы сотрудничаем с крупнейшими спортивными клубами Нижнего Новгорода и поддерживаем киберспортивную команду PARIVISION. В совокупности такое сочетание спонсорских активов позволяет нам максимально точно взаимодействовать с целевой аудиторией и получать желаемый эффект», – сообщили Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе PARI.