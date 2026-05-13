На 33% выросло число переводов выигрышей букмекеров на Кошелек ЦУПИС за год – с 3 до 4 млн

Бетторы стали чаще переводить выигрыши на Кошелек ЦУПИС.

«Мы видим растущую популярность перевода выигрышей от букмекера на кошелек ЦУПИС благодаря скорости и стабильности переводов.

Если в первом квартале прошлого года пользователи сделали больше 3 млн таких переводов, то в этом году уже больше 4 млн», – заявил коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев.

По данным аналитиков ЕЦУПИС, пополнение баланса букмекера Кошельком ЦУПИС происходит в 2,5 раза быстрее, чем по СБП, и в 3 раза быстрее, чем банковской картой.

При выводе выигрышей Кошелек ЦУПИС также показал более высокую скорость платежей: выводить выигрыш на Кошелек почти в 4 раза быстрее, чем на банковскую карту, и в 16 раз быстрее, чем по СБП. Деньги от букмекера приходят на Кошелек ЦУПИС быстрее чем за полсекунды.