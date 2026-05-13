PARI о партнерстве с «Пари НН»: «Вне зависимости от результатов сезона продолжим поддерживать клуб. Текущий контракт это учитывает»

В БК PARI рассказали, как возможный вылет «Пари НН» в Первую лигу повлияет на дальнейшее сотрудничество клуба и букмекера.

Нижегородцы идут на 15-м месте в таблице РПЛ, отставая от махачкалинского «Динамо» на 3 очка. Чтобы не вылететь напрямую, в заключительном туре «Пари НН» нужно побеждать «Рубин» и надеяться на поражение динамовцев от «Спартака».

«Сейчас клуб переживает трудный период, сталкивается с большим давлением со стороны болельщиков, нижегородцев и спортивного сообщества в целом. Но мы как генеральный партнер продолжаем поддерживать клуб – как в хорошие, так и в сложные времена.

Мы верим, что не все потеряно, и будем болеть за команду в последнем туре, который предоставляет теоретические шансы для команды сохранить прописку.

Чтобы сразу снять вопросы по поводу сотрудничества с клубом: вне зависимости от результатов сезона PARI продолжит поддерживать клуб – текущий контракт это учитывает.

К сожалению, результаты клуба оставляют желать лучшего, но мы как генеральный партнер не принимаем участия в спортивной деятельности – вектор определяет руководство. С другой стороны, на данный момент клуб выступает в РПЛ в течение пяти сезонов подряд (четыре из которых — с партнерством PARI), что является рекордом для нижегородских клубов.

Стратегия активации партнерства может меняться в соответствии с условиями текущего контракта, которые давно зафиксированы и не менялись. Мы найдем возможности для эффективной интеграции бренда при любом раскладе. Например, сохранение прописки в РПЛ важно для присутствия бренда PARI в нейминге клуба Премьер-лиги и ценнее любого размещения на футболке.

С другой стороны, участие команды в Лиге PARI откроет перед нами колоссальный объем рекламного инвентаря и возможностей по активациям с болельщиками. Будем отталкиваться от результатов сезона, но наша поддержка сохранится в любом случае», – сообщили Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе букмекера.