MAC’26 пройдет 25-27 мая в Ереване

С 25 по 27 мая в Ереване пройдет крупнейшая iGaming & Affiliate-конференция MAC’26
MAC’26, как и в предыдущие годы, соберет ведущих медиабайеров, арбитражные команды, рекламодателей, партнерские программы, adtech-компании, fintech-проекты и крипто-предпринимателей.
Конференция объединяет как русскоязычные команды с крупными объемами трафика, так и международные бренды, заинтересованные в масштабировании и выходе на новые рынки.
В программе MAC’26 5000+ участников со всего мира, 20+ международных экспертов, 400 стендов и лаунжей.
Программа мероприятия:
● 25 мая – препати и сайд-ивенты
● 26 мая – основной день конференции и сайд-ивенты
● 27 мая – конференция и афтепати
Среди спикеров MAC’26:
● Штефан Мюльбауэр – директор Masters in Cash, CEO Affpal.
● Андрей Ермолаев – руководитель LeadGenerals и Founder monetro.club
● Олег Шестаков – создатель Rush Agency и Black Flag SEO
● Артур Джа – owner & CEO команды Dzha King
● Антон Хоменок – предприниматель, маркетолог, основатель X6 GROUP, автор экспертного YouTube-канала.
● Филипп Левин – эксперт по Telegram Ads, руководитель eProfit.me (мастер-класс!).
Ставки на Спортсе” также посетят конференцию. Увидимся 25-27 мая в Ереване!
