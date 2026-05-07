1xBet возобновил работу в Казахстане. Букмекер не работал больше 2 месяцев
1xBet объявил о возобновлении работы в Казахстане.
4 марта букмекерская компания сообщила о приостановке депозитов и выводов средств. После изменения игорного законодательства все букмекеры в Казахстане должны подключиться к Единой системе учета (ЕСУ).
«Мы успешно завершили интеграцию в ЕСУ.
Компания 1xBet соблюдает все требования Республики Казахстан, поэтому ваши средства на счетах сохранились в полной безопасности», – говорится в заявлении БК.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: 1xBet
