Трафик сайтов российских букмекеров упал на 21% в апреле – до 67,3 млн посещений

Посещаемость сайтов российских букмекеров упала на 21% за месяц.

По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов всех легальных российских букмекеров в марте составил 67,27 млн посещений, что на 21% меньше мартовских показателей.

Лидером по объему трафика остался «Фонбет» – 22,79 млн пользователей в марте, что на 30,6% меньше, чем месяцем ранее. В топ-3 по трафику также вошли Winline (15,08 млн) и PARI (7,47 млн).