В России до конца года подготовят клинические рекомендации по лечению игровой зависимости (РБК)

В России планируют разработать единые клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике игровой зависимости.

Документ хотят подготовить к концу 2026 года и утвердить в 2027 году, сообщил РБК замдиректора по научной работе НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Евгений Крупицкий. Сейчас проект находится на начальной стадии.

По словам Крупицкого, отдельного документа по лудомании в системе здравоохранения пока нет. При этом клинические рекомендации с января 2025 года стали обязательным стандартом для врачей.

Необходимость подготовки рекомендаций объясняется ростом числа обращений и распространением игровой зависимости. По оценкам экспертов, с подобными проблемами могут сталкиваться 1-7% населения, а среди подростков – до 10-15%.