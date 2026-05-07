Законопроект о повышении букмекерских отчислений в 4 раза может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в июне

В июне в Госдуме могут рассмотреть законопроект об увеличении целевых отчислений букмекеров.

Согласно проекту, с 2028 года размер отчислений предлагается установить на уровне не менее 50 млн рублей в квартал, или 10% от выручки.

Сейчас букмекеры перечисляют на спорт не менее 30 млн рублей в квартал, или 2,25% от выручки. С 2028 года этот показатель должен вырасти до 2,5%.

После положительного заключения от правового управления Госдумы законопроект был одобрен комитетом по экономической политике. Там рекомендовали подготовить законопроект к рассмотрению Госдумой в первом чтении в июне.