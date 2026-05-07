Единая лига ВТБ получила 57 млн рублей в качестве отчислений от букмекеров за 1-й квартал

ЕРАИ перечислил 57,05 млн рублей Единой лиге ВТБ в качестве целевых отчислений от букмекеров за 1-й квартал.

Сумма отчислений увеличилась на 325 тысяч рублей в сравнении с поступлениями за 4-й квартал 2025 года.

39,94 млн рублей (70%) из поступивших в Единую лигу ВТБ за 3-й квартал пойдут на цели, связанные с финансированием профессионального спорта, 17,12 млн рублей (30%) – на финансирование детско-юношеского спорта.

Большая часть целевых отчислений от букмекеров поступает в спортивные федерации и лиги через Российский спортивный фонд, который аккумулирует отчисления от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.