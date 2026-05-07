  • «Лига Ставок» об акции «Тебе зеленый»: «Мы фактически сделали амбассадором не какого-то спортсмена, а сам свет – физическое явление»
«Лига Ставок» об акции «Тебе зеленый»: «Мы фактически сделали амбассадором не какого-то спортсмена, а сам свет – физическое явление»

Креативный директор «Лиги Ставок» Митя Шардин высказался о ребрендинге букмекерской компании.

«Моя зона ответственности – это поиск и реализация нестандартных креативных идей. Причем искать их приходится везде: внутри команды, в контексте рынка, в культуре, в окружающей среде. Главное, чтобы идея была уникальной, работала на бренд и была качественно реализована.

«Тебе зеленый» – это про разрешение, про драйв, про внутренний импульс. У каждого есть эта «кнопка зеленого света», которая включается в определенный момент. Мы хотим разговаривать именно с теми людьми, у которых этот внутренний драйв есть.

Интересно еще и то, что мы фактически сделали амбассадором бренда не какого-то спортсмена, а сам свет — физическое явление. У него есть цвет, фактура, настроение. И дальше это можно масштабировать как самостоятельный бренд-ассет.

Другие варианты слоганов, конечно, были. Мы рассматривали несколько сильных концепций, но процесс был максимально закрытым, поэтому раскрывать их не буду», – рассказал Шардин в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Владимира Прокофьева
