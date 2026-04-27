Комиссионные доходы ЕЦУПИС упали на 7,5%. Оператор берет комиссию у букмекеров за вводы и выводы игроков

Стали известны данные о доходах оператора Единого центра учета переводов ставок (ЕЦУПИС) НКО «Мобильная карта» за первый квартал 2025 года.

Чистая прибыль платежного оператора российских букмекеров по итогам первых трех месяцев года составила 9,4 млрд рублей, что на 1,9% меньше прошлогоднего показателя.

ЕЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. За первые три месяца 2026-го комиссионные доходы составили 14,66 млрд рублей.

По сравнению со первым кварталом 2025 года комиссионные доходы ЕЦУПИС упали на 7,5%:

  • 15,84 млрд рублей – I квартал 2025-го;

  • 15,66 – II квартал;

  • 15,34 – III квартал;

  • 15,22 млрд – IV квартал;

  • 14,66 млрд – I квартал 2026-го.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Банк России
