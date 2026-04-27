Президент Киргизии о легализации казино в стране: «Наши граждане не несут ущерба. Расчет делался на туристов и обеспеченных граждан соседних стран»

Президент Киргизии Садыр Жапаров оценил эффект от легализации казино в стране.

Казино на территории страны работает только для иностранных граждан. Местным жителям запрещено посещать игорные заведения.

– Уже четыре года действует закон, разрешающий деятельность казино в Кыргызстане. Как сегодня работает этот закон и насколько он экономически оправдан?

– Закон о казино – это одно из решений, принятых на основе нашей политической воли. Для государства в этом нет ничего предосудительного. Это решение принималось не в чьих-то личных интересах. Время показало его правильность.

При его принятии звучали опасения, что граждане Кыргызстана начнут посещать казино и это приведет к разрушению судеб. Однако за все это время не зафиксировано ни одного случая посещения казино гражданами страны. Изначально расчет делался на туристов и обеспеченных граждан соседних стран.

Сегодня состоятельные иностранцы оставляют свои средства в Кыргызстане, а для наших граждан создаются рабочие места. Тысячи наших соотечественников, ранее работавших, например, на Кипре, возвращаются и трудятся на родине. При принятии решений я всегда исхожу исключительно из интересов государства.

Сегодня казино приносят доход в бюджет, при этом наши граждане не несут ущерба – это ключевой результат. Самое главное – мы добились баланса: миллионы, которые наши обеспеченные граждане ранее проигрывали за рубежом, теперь компенсируются средствами, которые иностранцы проигрывают в Кыргызстане.

Деньги возвращаются в страну через туризм – в этом и заключалась наша основная цель, – заявил Жапаров.