«Фонбет» и PARI стали лауреатами Премии СБК-2026
Две букмекерские компании вошли в число лауреатов ежегодной Премии СБК.
Премия ежегодно подводит итоги года в спортивном бизнесе и фиксирует сильнейшие кейсы отрасли.
Букмекеры стали победителями в двух номинациях: спонсорская интеграция с бюджетом до 3 млн рублей (Золотой мяч Лиги PARI) и спонсорская интеграция с бюджетом от 3 млн (гала-матч ЦСКА и «Фонбет»).
В жюри Премии СБК-2026 вошел беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Владимира Прокофьева
