«Балтбет»: «Понимаем, что можем отставать от конкурентов. Стараемся догнать все тренды и привнести что-то новое в индустрию»
В «Балтбет» рассказали Ставкам на Спортсе’’ о перспективах развития букмекерской компании.
«Балтбет» – одна из старейших БК на рынке, этим многое объясняется.
Только сейчас мы начинаем выходить в digital-свет, когда многие конкуренты уже «съели» в digital не одну собаку. У нас новый СМО, новая команда с большим опытом в индустрии, сейчас мы сформировали команду маркетинга примерно на 85%.
Главная цель сейчас – отход от «а, ну это же Балтбет», и переход к приятному удивлению со стороны юзера и индустрии. Мы понимаем, что можем отставать от конкурентов, но мы стараемся догнать все тренды и привнести что-то новое в индустрию», – сообщил начальник отдела аналитики «Балтбет» Павел Степанов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем