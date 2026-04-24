  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • «Балтбет» о спонсорстве и имиджевой рекламе: «Берем паузу и выжидательную позицию в связи с последними законодательными изменениями»
0

«Балтбет» о спонсорстве и имиджевой рекламе: «Берем паузу и выжидательную позицию в связи с последними законодательными изменениями»

Начальник отдела аналитики «Балтбет» Павел Степанов рассказал о стратегии развития букмекерской компании в 2026 году.

– Правда, что маленьким букмекерам сейчас проще привлекать новичков из-за выжигания базы у крупных БК?

– Да, правда, из-за эффекта низкой базы нам проще получать регистрации и FTD по сравнению с мастодонтами нашей индустрии, в которых зарегистрирована не только целевая аудитория, но и мама, брат, бабушка нашей ЦА.

Пересобирание нашей партнерки как раз направлено на экспансию среди теплой беттинг-аудитории. По спонсорству и имиджевой рекламе не обещаем какой-то революции. Здесь мы берем паузу и выжидательную позицию в связи с последними законодательными изменениями.

2026 год – год ЧМ, перетока части игроков от конкурентов, а не выход в широкий сегмент, который нужно знакомить с продуктом БК.

По активной базе – мы наконец-то сформировали полноценную команду маркетинга, в том числе – усиление CRM. Интегрировали и продолжаем интегрировать инструменты по работе с клиентами, сделали и продолжаем делать цепочки коммуникации для новорегов с целью «разыграть» лидов.

Некоторые инициативы находятся на начальном этапе, но мы не отчаиваемся и идем в 2026 год под перфоманс-настроем и новой командой, – заявил Степанов Ставкам на Спортсе’’.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
logoСтавки на спорт
Балтбет
Беттинг-эксперты
Ставки на сегодня
Законы
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Leon о рекламе: «Люди все меньше воспринимают прямую рекламу и все больше реагируют на истории. Традиционные форматы постепенно теряют ключевую роль»
вчера, 15:04
У «Бет-М» появился первый амбассадор – рэпер Fardi
вчера, 07:26
Руслан Медведь о PARI: «Мы не способ заработка, мы – индустрия развлечений в первую очередь»
1 мая, 16:28
PARI о сотрудничестве с Luxury Girl: «У Полины невероятный кликбейтовский потенциал – один из самых высоких показателей CTR на рынке»
1 мая, 13:58
PARI об амбассадорах: «Нет смысла содержать огромный пул из 10-12 человек. Годовые контракты себя изжили – теперь берем конкретного человека под конкретный ивент»
1 мая, 11:27
«До 2028 года часть компаний просто не выживет». PARI о новых налогах и законах для букмекеров
1 мая, 10:01
FanDuel стал беттинг-партнером «Формулы-1»
30 апреля, 14:10
Winline стал партнером ресторанной группы Dreamteam в Санкт-Петербурге
30 апреля, 11:18
Объем ставок на киберспорт вырос на 77% в 2025-м. Турниры низкого уровня приносят букмекерам до 30% всей прибыли
30 апреля, 10:33
Совфед одобрил законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай
30 апреля, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем