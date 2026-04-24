«Балтбет» о спонсорстве и имиджевой рекламе: «Берем паузу и выжидательную позицию в связи с последними законодательными изменениями»

Начальник отдела аналитики «Балтбет» Павел Степанов рассказал о стратегии развития букмекерской компании в 2026 году.

– Правда, что маленьким букмекерам сейчас проще привлекать новичков из-за выжигания базы у крупных БК?

– Да, правда, из-за эффекта низкой базы нам проще получать регистрации и FTD по сравнению с мастодонтами нашей индустрии, в которых зарегистрирована не только целевая аудитория, но и мама, брат, бабушка нашей ЦА.

Пересобирание нашей партнерки как раз направлено на экспансию среди теплой беттинг-аудитории. По спонсорству и имиджевой рекламе не обещаем какой-то революции. Здесь мы берем паузу и выжидательную позицию в связи с последними законодательными изменениями.

2026 год – год ЧМ, перетока части игроков от конкурентов, а не выход в широкий сегмент, который нужно знакомить с продуктом БК.

По активной базе – мы наконец-то сформировали полноценную команду маркетинга, в том числе – усиление CRM. Интегрировали и продолжаем интегрировать инструменты по работе с клиентами, сделали и продолжаем делать цепочки коммуникации для новорегов с целью «разыграть» лидов.

Некоторые инициативы находятся на начальном этапе, но мы не отчаиваемся и идем в 2026 год под перфоманс-настроем и новой командой, – заявил Степанов Ставкам на Спортсе’’.