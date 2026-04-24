«Балтбет»: «Закрыли большую часть ППС в 2025-м. Собираемся оставаться на уровне 200 пунктов на следующие 2 года»

Начальник отдела аналитики «Балтбет» Павел Степанов рассказал об эффективности работы пунктов приема ставок.

– Зачем в 2026 году содержать офлайн-пункты?

– То же, зачем онлайн магазинам нужны шоу румы. Во-первых, это оффлайн реклама за счет размещения в проходимых местах, во-вторых, у нас еще сохранилась, хотя и существенно уменьшилась прослойка людей, которым важно пощупать товар, прежде чем его купить. В случае с ППС товар – это выигрыши в живых, хрустящих деньгах прямо у тебя в руках.

Многие ППС открыты в одних и тех же местах больше десятилетия, там уже образовались кружки по интересам, клиенты приходят туда для общения и атмосферы закрытого спортивного клуба, для них у ставок в интернете нет души. Еще плюс – широкая сеть помогает нам в логистике доставки призов до игроков.

Из-за увеличения отчислений и других законодательных изменений мы закрыли большую часть наших ППС в 2025-м, но собираемся оставаться на том же уровне в примерно 200 ППС на следующие 2 года.

Флагманские клубы мы несколько раз пытались открывать в Москве и Санкт-Петербурге, но каждый раз упирались в кадровые проблемы – готового управляющего найти сложно, а нанятые нами люди не смогли вывести клубы в прибыль даже за 2-3 года.

Возможно, мы вернемся к этой концепции и попробуем еще раз, но уже в 2027 году, в этом году планы по открытию и закрытию ППС уже согласованы, изменения будут минимальными, – сообщил Ставкам на Спортсе’’ Степанов.