В США задержали спецназовца ван Дайка, заработавшего более 400 тысяч долларов на ставках о захвате Мадуро. Он участвовал в самой операции

Спецназовца США обвинили в заработке на ставках о захвате Николаса Мадуро.

38-летний мастер-сержант Гэннон Кен ван Дайк участвовал в подготовке операции по захвату президента Венесуэлы в Каракасе. По версии следствия, в декабре-январе военный использовал доступ к секретной информации для ставок на платформе Polymarket.

Ван Дайк заключил около 13 пари, в том числе на ввод войск США в Венесуэлу и отстранение Мадуро от власти.

Амеркианские власти считают, что благодаря этим ставкам военнослужащий заработал более 400 тысяч долларов. После операции он перевел деньги в криптовалюту и попытался удалить аккаунт на Polymarket.

Ван Дайка обвинили в незаконном использовании конфиденциальной государственной информации, мошенничестве и других преступлениях. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: прокуратура Нью-Йорка
