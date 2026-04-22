Бюджет недополучит 27 млрд рублей из-за запрета ставок недееспособным и должникам. Аудитория букмекеров сократится на 30% (Минфин)

Рассмотрение законопроекта об ограничении ставок для части россиян перенесли на осень.

По данным «Коммерсанта», рассмотрение законопроекта о запрете ставок для несовершеннолетних, недееспособных и должников перенесли на осень. Инициативу доработает специальная рабочая группа с участием Минфина, федеральных органов власти, представителей рынка, ЕРАИ, сенаторов и депутатов.

В Минфине считают, что в случае принятия закона ограничения могут затронуть до 30% аудитории букмекеров. Это, по оценке ведомства, может привести к выпадающим налоговым поступлениям в размере около 27 млрд рублей, а также к снижению целевых отчислений на спорт примерно на 14 млрд.

Еще один риск, на который указывает министерство, – возможная перегрузка государственных систем проверки статуса должников. Пиковая нагрузка может достигать 13 млн запросов в сутки.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2024 года, но после первого чтения дальше не продвинулся.