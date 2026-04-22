Петр Кипа: «Казино было бы глотком свежего воздуха. Это целый сегмент нового бизнеса для России»

Экс-директор по маркетингу BetBoom Петр Кипа прокомментировал возможную легализацию онлайн-казино в России.

Ранее с таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

По оценке ведомства, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

«Казино было бы глотком свежего воздуха. Дать людям, бизнесам получить спокойно лицензию. Такую же по стоимости или x2. Они спокойно интегрируют свои «слотики».

Это целый сегмент нового бизнеса для России. Появятся гейминг-провайдеры, которые будут здесь работать. Мы знаем, что они у нас есть: с корнями из СНГ живут в Грузии, Армении, Латвии, Литве», – заявил Кипа.