«Нас ждет не кризис, а шатдаун. Все букмекеры потухнут». Экс-руководитель PARI о выплате всех выигрышей в БК на карту
Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту.
Данная поправка была принята в рамках закона о самоограничении от азартных игр, который вступит в силу с 1 сентября.
«90% всех игроков таскают деньги между аккаунтом и деньгами в банке. Если ничего не поменяется и рынок никак не отреагирует на предстоящие изменения, то нас ждет не кризис, нас ждет шатдаун. Мы, скорее всего, все потухнем.
Работать с тем, что клиент постоянно выводит деньги со счета, платить за это сумасшедшие комиссии – убивает в минус деятельность букмекерских компаний», – заявил Сергеев.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
83 комментария
Гореть вашим конторам в аду.
При малейшем наличии мозга таких как вы жалко быть не может.
Даже понимая, что вас грабят.
Займетесь чем-нибудь другим, более полезным
Но уйдут легальные букмекеры, будут нелегальные, которые забьют на эти законы. Азартные игры существуют не то что века, а даже тысячелетия. Наивно полагать, что если закроется одна-две конторы, то пропадут азартные люди. А вот налоги с легальных компаний пропадут
имхо, тут нужна жесткая регуляция, но не карательная и не глупая. Нужны четкие долгосрочные правила, нужен хороший контроль за отмыванием денег, за минимальным возрастом пользователей, за самоограничением. Чтобы в итоге и бизнес не ушел в тень, и чернухи не было с пользователями
А недостатки будут?