83

«Нас ждет не кризис, а шатдаун. Все букмекеры потухнут». Экс-руководитель PARI о выплате всех выигрышей в БК на карту

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту.

Данная поправка была принята в рамках закона о самоограничении от азартных игр, который вступит в силу с 1 сентября.

«90% всех игроков таскают деньги между аккаунтом и деньгами в банке. Если ничего не поменяется и рынок никак не отреагирует на предстоящие изменения, то нас ждет не кризис, нас ждет шатдаун. Мы, скорее всего, все потухнем.

Работать с тем, что клиент постоянно выводит деньги со счета, платить за это сумасшедшие комиссии – убивает в минус деятельность букмекерских компаний», – заявил Сергеев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Беттинг-индустрия
Беттинг-эксперты
Финансы
Дмитрий Сергеев
Букмекеры
logoСтавки на спорт
Ставки на сегодня
83 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
нисколько вас не жалко, надеюсь все закроетесь
Ответ Николай Йокич MVP
нисколько вас не жалко, надеюсь все закроетесь
Не закроются. У них есть клоны нелегальные. Либо человек нагло врёт о гигантских комиссиях, либо государство откатит все назад чуть позже, потому что не захочет терять огромные сборы
Ответ Николай Йокич MVP
нисколько вас не жалко, надеюсь все закроетесь
Ахахах такого не будет точно. Просто все уйдут в офшоры как было раньше до Цуписов и все. Если что, доля "нелегального" рынка уже и так сейчас около 50%.
Сами же признаётесь по итогу, что вам лишь бы люди бабки не выводили, а как и в любом казино просто проигрывали своё и выигранное.

Гореть вашим конторам в аду.
При малейшем наличии мозга таких как вы жалко быть не может.
Даже понимая, что вас грабят.
Ну и отлично
Займетесь чем-нибудь другим, более полезным
Ответ liverpoool
Ну и отлично Займетесь чем-нибудь другим, более полезным
Например, полы мыть. Улицы убирать
Ответ liverpoool
Ну и отлично Займетесь чем-нибудь другим, более полезным
Тебе тоже придётся искать подработку, больше не сможешь ставить на Ливерпуль
Ответ Иван Буренков
Минусы?
Комментарий скрыт
Ответ Berton
Комментарий скрыт
Минус, его и поставил
Скатертью дорога
Это даже похлеще, когда депутаты жалуются на низкую зарплату )
Фото Вуди Харрельсона с баксами )
Странно читать язвительные комменты
Но уйдут легальные букмекеры, будут нелегальные, которые забьют на эти законы. Азартные игры существуют не то что века, а даже тысячелетия. Наивно полагать, что если закроется одна-две конторы, то пропадут азартные люди. А вот налоги с легальных компаний пропадут
имхо, тут нужна жесткая регуляция, но не карательная и не глупая. Нужны четкие долгосрочные правила, нужен хороший контроль за отмыванием денег, за минимальным возрастом пользователей, за самоограничением. Чтобы в итоге и бизнес не ушел в тень, и чернухи не было с пользователями
Ответ Denis Nikitin
Странно читать язвительные комменты Но уйдут легальные букмекеры, будут нелегальные, которые забьют на эти законы. Азартные игры существуют не то что века, а даже тысячелетия. Наивно полагать, что если закроется одна-две конторы, то пропадут азартные люди. А вот налоги с легальных компаний пропадут имхо, тут нужна жесткая регуляция, но не карательная и не глупая. Нужны четкие долгосрочные правила, нужен хороший контроль за отмыванием денег, за минимальным возрастом пользователей, за самоограничением. Чтобы в итоге и бизнес не ушел в тень, и чернухи не было с пользователями
Глас адекватности в пустыне
Ответ Denis Nikitin
Странно читать язвительные комменты Но уйдут легальные букмекеры, будут нелегальные, которые забьют на эти законы. Азартные игры существуют не то что века, а даже тысячелетия. Наивно полагать, что если закроется одна-две конторы, то пропадут азартные люди. А вот налоги с легальных компаний пропадут имхо, тут нужна жесткая регуляция, но не карательная и не глупая. Нужны четкие долгосрочные правила, нужен хороший контроль за отмыванием денег, за минимальным возрастом пользователей, за самоограничением. Чтобы в итоге и бизнес не ушел в тень, и чернухи не было с пользователями
Пусть забивают на законы,прячутся,всяко их доходы станут меньше
Вы так гвоорите, как будто это что-то плохое
«Нас ждет не кризис, а шатдаун. Все букмекеры потухнут» (с)
А недостатки будут?
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Руслан Медведь о PARI: «Мы не способ заработка, мы – индустрия развлечений в первую очередь»
вчера, 16:28
PARI о сотрудничестве с Luxury Girl: «У Полины невероятный кликбейтовский потенциал – один из самых высоких показателей CTR на рынке»
вчера, 13:58
PARI об амбассадорах: «Нет смысла содержать огромный пул из 10-12 человек. Годовые контракты себя изжили – теперь берем конкретного человека под конкретный ивент»
вчера, 11:27
«До 2028 года часть компаний просто не выживет». PARI о новых налогах и законах для букмекеров
вчера, 10:01
FanDuel стал беттинг-партнером «Формулы-1»
30 апреля, 14:10
Winline стал партнером ресторанной группы Dreamteam в Санкт-Петербурге
30 апреля, 11:18
Объем ставок на киберспорт вырос на 77% в 2025-м. Турниры низкого уровня приносят букмекерам до 30% всей прибыли
30 апреля, 10:33
Совфед одобрил законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай
30 апреля, 09:22
Руслан Медведь: «Маркетинговые бюджеты PARI и коллег по цеху упали. Теперь мы жестко считаем деньги»
30 апреля, 08:50
«Фонбет» стал спонсором Казанского марафона. На старт выйдут более 40 тысяч участников
29 апреля, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем