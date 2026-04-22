«Нас ждет не кризис, а шатдаун. Все букмекеры потухнут». Экс-руководитель PARI о выплате всех выигрышей в БК на карту

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту.

Данная поправка была принята в рамках закона о самоограничении от азартных игр, который вступит в силу с 1 сентября.

«90% всех игроков таскают деньги между аккаунтом и деньгами в банке. Если ничего не поменяется и рынок никак не отреагирует на предстоящие изменения, то нас ждет не кризис, нас ждет шатдаун. Мы, скорее всего, все потухнем.

Работать с тем, что клиент постоянно выводит деньги со счета, платить за это сумасшедшие комиссии – убивает в минус деятельность букмекерских компаний», – заявил Сергеев.