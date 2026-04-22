60% – доля нелегального рынка азартных игр в России. 598 млрд рублей – доходы офшорных букмекеров и казино («РБ»)

Доходы нелегального рынка азартных игр в России превышают доходы легального сегмента.

По данным исследования «Рейтинга Букмекеров», общий GGR (валовый игровой доход, разница между депозитами и выплаченными выигрышами) рынка азартных игр в России по итогам 2025 года составил порядка 1 триллиона рублей.

Валовый игровой доход нелегальных букмекеров и казино составил 598,3 млрд рублей, GGR легального букмекерского рынка России – 401,7 млрд рублей.

Таким образом, доля легального рынка азартных игр составляет 40%, доля нелегального гемблинга – 60%.