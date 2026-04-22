60% – доля нелегального рынка азартных игр в России. 598 млрд рублей – доходы офшорных букмекеров и казино («РБ»)
Доходы нелегального рынка азартных игр в России превышают доходы легального сегмента.
По данным исследования «Рейтинга Букмекеров», общий GGR (валовый игровой доход, разница между депозитами и выплаченными выигрышами) рынка азартных игр в России по итогам 2025 года составил порядка 1 триллиона рублей.
Валовый игровой доход нелегальных букмекеров и казино составил 598,3 млрд рублей, GGR легального букмекерского рынка России – 401,7 млрд рублей.
Таким образом, доля легального рынка азартных игр составляет 40%, доля нелегального гемблинга – 60%.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
А как нелегалы получают через российские платежные системы деньги?
И обратно платят как?