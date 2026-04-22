60% – доля нелегального рынка азартных игр в России. 598 млрд рублей – доходы офшорных букмекеров и казино («РБ»)

Доходы нелегального рынка азартных игр в России превышают доходы легального сегмента.

По данным исследования «Рейтинга Букмекеров», общий GGR (валовый игровой доход, разница между депозитами и выплаченными выигрышами) рынка азартных игр в России по итогам 2025 года составил порядка 1 триллиона рублей.

Валовый игровой доход нелегальных букмекеров и казино составил 598,3 млрд рублей, GGR легального букмекерского рынка России – 401,7 млрд рублей.

Таким образом, доля легального рынка азартных игр составляет 40%, доля нелегального гемблинга – 60%.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Блокировки не помогают?
А как нелегалы получают через российские платежные системы деньги?
И обратно платят как?
Ответ NoN
Блокировки не помогают? А как нелегалы получают через российские платежные системы деньги? И обратно платят как?
Крипта
28% бетторов в России делают ставки для заработка, 48% – в качестве развлечения
32 минуты назад
6,9 млн россиян делали ставки в 2025 году. Средний размер ставки – 1890 рублей («РБ»)
52 минуты назад
Гурьянов о Winline и РПЛ: «Базовый уровень спонсорских активаций уже закрыт. Потенциал – в более глубокой интеграции продукта букмекера в экосистему лиги»
вчера, 11:49
Гурьянов о контрактах РПЛ с «Альфа-Банком» и Winline: «Потенциал повестки остался не раскрытым. Два крупных анонса вышли с интервалом в минуту, будто в спешке»
вчера, 09:33
Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ Гурьянов о новом контракте Winline с РПЛ: «Реальной конкуренции почти не было. Другие букмекеры не были готовы перебивать экономику»
вчера, 07:28
Polymarket стал титульным спонсором «Лацио», сумма контракта – €22 млн за 3 сезона. У биржи прогнозов нет лицензии для работы в Италии
20 апреля, 14:53
«Марафон» объявил о редизайне. У букмекера появился новый визуальный стиль и логотип
20 апреля, 12:05Фото
«Допустим, у клиентов Winline будут привилегии в «Альфа-банке». Это станет новым стандартом беттинг-индустрии». Прокофьев о совместных активациях банка и букмекера в РПЛ
19 апреля, 19:40
Прокофьев о связи Winline с «Альфа-банком»: «Их синергия позволит выжимать больше эффективности из партнерства с РПЛ. Это может стать эпохальным событием в российском беттинге»
19 апреля, 17:05
«Winline сместит акценты и сделает упор на перформанс-маркетинг». Прокофьев об условиях нового контракта букмекера с РПЛ
18 апреля, 19:30
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
