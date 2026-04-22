28% бетторов в России делают ставки для заработка, 48% – в качестве развлечения

В России выросло число игроков, делающих ставки ради заработка.

Согласно данным исследования «Рейтинга Букмекеров», 28,7% бетторов делают ставки, чтобы раз-другой подзаработать на выигрыше. 47,9% ставят ради удовольствия, адреналина или азарта.

Число игроков, рассматривающих ставки как постоянный дополнительный доход, за год выросло с 15,3% до 18,3%.

36,4% делают ставки, чтобы проверить свою интуицию и удачу. 3,7% игроков называют ставки основным источником дохода.