28% бетторов в России делают ставки для заработка, 48% – в качестве развлечения
В России выросло число игроков, делающих ставки ради заработка.
Согласно данным исследования «Рейтинга Букмекеров», 28,7% бетторов делают ставки, чтобы раз-другой подзаработать на выигрыше. 47,9% ставят ради удовольствия, адреналина или азарта.
Число игроков, рассматривающих ставки как постоянный дополнительный доход, за год выросло с 15,3% до 18,3%.
36,4% делают ставки, чтобы проверить свою интуицию и удачу. 3,7% игроков называют ставки основным источником дохода.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
