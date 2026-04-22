28% бетторов в России делают ставки для заработка, 48% – в качестве развлечения

В России выросло число игроков, делающих ставки ради заработка.

Согласно данным исследования «Рейтинга Букмекеров», 28,7% бетторов делают ставки, чтобы раз-другой подзаработать на выигрыше. 47,9% ставят ради удовольствия, адреналина или азарта.

Число игроков, рассматривающих ставки как постоянный дополнительный доход, за год выросло с 15,3% до 18,3%.

36,4% делают ставки, чтобы проверить свою интуицию и удачу. 3,7% игроков называют ставки основным источником дохода.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Рекомендуем
Главные новости
Комиссионные доходы ЕЦУПИС упали на 7,5%. Оператор берет комиссию у букмекеров за вводы и выводы игроков
вчера, 14:47
Президент Киргизии о легализации казино в стране: «Наши граждане не несут ущерба. Расчет делался на туристов и обеспеченных граждан соседних стран»
вчера, 12:49
В Бразилии заблокировали биржи прогнозов Polymarket и Kalshi
26 апреля, 15:32
БК «Бетсити» объявила об уходе с беттинг-рынка Казахстана
25 апреля, 14:15
«Фонбет» и PARI стали лауреатами Премии СБК-2026
24 апреля, 11:59
«Балтбет»: «Понимаем, что можем отставать от конкурентов. Стараемся догнать все тренды и привнести что-то новое в индустрию»
24 апреля, 11:45
«Балтбет» о спонсорстве и имиджевой рекламе: «Берем паузу и выжидательную позицию в связи с последними законодательными изменениями»
24 апреля, 10:06
«Балтбет»: «Закрыли большую часть ППС в 2025-м. Собираемся оставаться на уровне 200 пунктов на следующие 2 года»
24 апреля, 09:38
В США задержали спецназовца ван Дайка, заработавшего более 400 тысяч долларов на ставках о захвате Мадуро. Он участвовал в самой операции
24 апреля, 08:45
Законопроект о повышении букмекерских отчислений в 4 раза получил положительное заключение в Госдуме
23 апреля, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем