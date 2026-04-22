6,9 млн россиян делали ставки в 2025 году. Средний размер ставки – 1890 рублей («РБ»)

Согласно данным исследования «Рейтинга Букмекеров», число игроков на ставках в России в прошлом году составило примерно 6,9 миллиона человек.

Число активных игроков с минимум одной ставкой в неделю превысило 3,6 миллиона человек. 900 тысяч россиян делают ставки меньше года.

Средний размер ставки в 2025 году составил 1890 рублей.