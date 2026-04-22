6,9 млн россиян делали ставки в 2025 году. Средний размер ставки – 1890 рублей («РБ»)

Почти 7 миллионов россиян делали ставки в 2025 году.

Согласно данным исследования «Рейтинга Букмекеров», число игроков на ставках в России в прошлом году составило примерно 6,9 миллиона человек.

Число активных игроков с минимум одной ставкой в неделю превысило 3,6 миллиона человек. 900 тысяч россиян делают ставки меньше года.

Средний размер ставки в 2025 году составил 1890 рублей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Спортс тоже привнёс свою лепту. Сколько здесь рекламы буков. И её отключить нельзя, к сожалению
Ответ Никита Рудых
adblock решает проблему )
Ответ Никита Рудых
А мне даже удобнее.
Она для постоянных посетителей спортресурсов легко считывается. Глаз и мозг даже не цепляются к их рекламе.
Очень много больных людей.
Пиво на стадионах запрещено, а вот распиаренное по всем каналам казино, которое больных людей без штанов оставляет - пожалуйста. Вы не понимаете, это так о нас чиновники заботятся.
Почти 7 млн.человек - 5% населения России.
Жесть ....
Давно пора бороться с этой заразой ! ! !
Но это же полная катастрофа. Это тот же раздел статистики, что водка и наркотики. Каждый двадцатый - инфантильный обладатель магического сознания и капиталисты с большой дороги с одобрения государства доят этих людей.
7 млн 🤡 лучше эти деньги на билеты на любимый вид спорта потратили, отправили в благотворительный фонд какой нибудь... Но берут и просто отдают разводилам.
7 млн это ну плюс минут каждый 20ы россиянин. Если убрать пенсионеров и детей до 18 + долю женщин которые не ставят ну сколько получится? Экспертно каждый 10ый мужчина средних лет делает ставки, т.е. каждый 10!!!! мужчина в зоне риска, где азартные игры заменят ему мечты, семью, стабильность и развитие. Ужас если честно. Уточнил, 52 млн мужчин от 18 до 70... Ну да, плюс минус каждый 10... Если не чаще
7 лет как вылечился от этой заразы. Ставки зло.
7млн. от взрослого населения! Приличный % несёт деньги букам!
Какие "профики". Плюсовые игроки это миф. Или единицы единиц. Буквально 1%, исключение из правил
Лудоманов не жаль, эти люди сами виноваты в том, что остаются без штанов. Это всегда осознанный выбор каждого. Нормальные люди не смотря на информационный прессинг обходят эту заразу стороной, а даже те, кто и ставят, делают это по фану на символические суммы.
