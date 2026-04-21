Гурьянов о Winline и РПЛ: «Базовый уровень спонсорских активаций уже закрыт. Потенциал – в более глубокой интеграции продукта букмекера в экосистему лиги»

Консультант по спортивному маркетингу Александр Гурьянов рассказал Ставкам на Спортсе’’ о перспективах активностей Winline в рамках сотрудничества с РПЛ.

«Если использовать аналогию с пирамидой Маслоу, базовый уровень спонсорских активаций у Winline уже закрыт: ключевые форматы вроде «Матча тура», индивидуальных наград и трофи-туров реализованы. Текущий набор инструментов близок к насыщению.

Основная проблема в том, что большинство интеграций остаются «вокруг» матчей, а не встроены в сам зрительский опыт. Следующий шаг – это превращение РПЛ из продукта «про трансляции» в продукт «про вовлечение».

В целом, потенциал лежит в более глубокой интеграции продукта букмекера в цифровую экосистему лиги: интерактив, геймификация и персонализированный контент. Это тот уровень, на котором можно действительно пересобрать пользовательское восприятие РПЛ.

Winline, свяжитесь со мной!» – заявил Гурьянов.