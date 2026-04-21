  Гурьянов о Winline и РПЛ: «Базовый уровень спонсорских активаций уже закрыт. Потенциал – в более глубокой интеграции продукта букмекера в экосистему лиги»
Гурьянов о Winline и РПЛ: «Базовый уровень спонсорских активаций уже закрыт. Потенциал – в более глубокой интеграции продукта букмекера в экосистему лиги»

Консультант по спортивному маркетингу Александр Гурьянов рассказал Ставкам на Спортсе’’ о перспективах активностей Winline в рамках сотрудничества с РПЛ.

«Если использовать аналогию с пирамидой Маслоу, базовый уровень спонсорских активаций у Winline уже закрыт: ключевые форматы вроде «Матча тура», индивидуальных наград и трофи-туров реализованы. Текущий набор инструментов близок к насыщению.

Основная проблема в том, что большинство интеграций остаются «вокруг» матчей, а не встроены в сам зрительский опыт. Следующий шаг – это превращение РПЛ из продукта «про трансляции» в продукт «про вовлечение».

В целом, потенциал лежит в более глубокой интеграции продукта букмекера в цифровую экосистему лиги: интерактив, геймификация и персонализированный контент. Это тот уровень, на котором можно действительно пересобрать пользовательское восприятие РПЛ.

Winline, свяжитесь со мной!» – заявил Гурьянов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Главные новости
Гурьянов о контрактах РПЛ с «Альфа-Банком» и Winline: «Потенциал повестки остался не раскрытым. Два крупных анонса вышли с интервалом в минуту, будто в спешке»
сегодня, 09:33
Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ Гурьянов о новом контракте Winline с РПЛ: «Реальной конкуренции почти не было. Другие букмекеры не были готовы перебивать экономику»
сегодня, 07:28
Polymarket стал титульным спонсором «Лацио», сумма контракта – €22 млн за 3 сезона. У биржи прогнозов нет лицензии для работы в Италии
вчера, 14:53
«Марафон» объявил о редизайне. У букмекера появился новый визуальный стиль и логотип
вчера, 12:05Фото
«Допустим, у клиентов Winline будут привилегии в «Альфа-банке». Это станет новым стандартом беттинг-индустрии». Прокофьев о совместных активациях банка и букмекера в РПЛ
19 апреля, 19:40
Прокофьев о связи Winline с «Альфа-банком»: «Их синергия позволит выжимать больше эффективности из партнерства с РПЛ. Это может стать эпохальным событием в российском беттинге»
19 апреля, 17:05
«Winline сместит акценты и сделает упор на перформанс-маркетинг». Прокофьев об условиях нового контракта букмекера с РПЛ
18 апреля, 19:30
Прокофьев о новом контракте Winline с РПЛ: «Другие претенденты были только на словах. В нынешней ситуации на рынке конкуренция практически невозможна»
17 апреля, 15:01
Игроку по ошибке начислили 14,4 млрд фрибетов. В БЕТСИТИ подтвердили технический сбой
17 апреля, 14:08
«Думаю, общая сумма контракта не изменилась». Глава спонсорства PARI Богомолов о соглашении Winline с РПЛ
17 апреля, 11:47
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
