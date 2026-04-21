Гурьянов о контрактах РПЛ с «Альфа-Банком» и Winline: «Потенциал повестки остался не раскрытым. Два крупных анонса вышли с интервалом в минуту, будто в спешке»

Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ Александр Гурьянов высказался о контрактах РПЛ с «Альфа-Банком» и Winline.

Банк стал новым титульным спонсором лиги, Winline остался беттинг-партнером РПЛ еще на 4 сезона.

«Появление такого игрока, как «Альфа-Банк», скорее усиливает экосистему РПЛ, чем создает риски для действующего беттинг-партнера. Это добавляет новые возможности для кросс-интеграций.

При этом вызывает вопросы коммуникационная подача: два крупных анонса, вышли с интервалом в 1 минуту и без должного акцента на их синергию. На мой взгляд, потенциал этой повестки остался не раскрытым, как будто бы все произошло в спешке, вызванной обстоятельствами.

С точки зрения активаций, банковский партнер такого масштаба – это серьезный апгрейд. В отличие от предыдущих титульных спонсоров, у красного банка есть сильная экспертиза в продуктовых интеграциях и работе с аудиторией. Это может привести к снижению коммуникационной эксклюзивности беттинг-партнера, но в позитивном смысле – за счет увеличения разнообразия форматов и точек контакта с болельщиками.

Первые сигналы уже есть: недавняя, удивившая индустрию интеграция сервисов Winline в экосистему банка может быть началом более глубокой коллаборации», – рассказал консультант по спортивному маркетингу, экс-руководитель маркетинговых коммуникаций БЕТСИТИ Александр Гурьянов Ставкам на Спортсе’‘.

