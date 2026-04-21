Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ Гурьянов о новом контракте Winline с РПЛ: «Реальной конкуренции почти не было. Другие букмекеры не были готовы перебивать экономику»

Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ Александр Гурьянов прокомментировал продление контракта Winline с РПЛ.

Стороны продлили соглашение о партнерстве до 2030 года. Предыдущий четырехлетний контракт букмекера с лигой оценивался в 11,4 млрд рублей.

– Это выглядит как логичный и прагматичный шаг. Лига балансировала между снижением доходов и стабильностью партнера.

Контракт продлили еще на 4 сезона, и по рынку ожидалось, что РПЛ сохранит текущего партнера. Так и произошло, лига смогла найти компромиссный вариант, несмотря на все текущие сложности букмекерского рынка.

Есть инсайд, что реальной конкуренции почти не было – другие букмекеры не готовы были перебивать экономику.

– Могли ли поменяться условия соглашения?

– С высокой вероятностью – да, хотя не обязательно в части общего объема. Базовая сумма контракта (без учета маркетинговых активаций и дополнительных инвестиций) могла остаться на сопоставимом уровне, однако структура сделки почти наверняка была пересобрана.

Это связано, в том числе, с появлением нового титульного партнера. В подобных случаях обычно происходит перераспределение между фиксированной стоимостью прав и гибкими маркетинговыми инструментами.

Также нельзя исключать изменения в модели дистрибуции доходов внутри лиги – например, корректировку принципов распределения средств между клубами или усиление KPI-зависимой части, – заявил Ставкам на Спортсе’’ консультант по спортивному маркетингу, экс-руководитель маркетинговых коммуникаций БЕТСИТИ Александр Гурьянов.

С нового сезона будет «Альфа-банк РПЛ»: лига сменила титульного спонсора. Но осталась с Winline

«Думаю, общая сумма контракта не изменилась». Глава спонсорства PARI Богомолов о соглашении Winline с РПЛ