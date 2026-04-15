БК «Зенит» приостановила работу в соцсетях: «Решили взять небольшую паузу. Приложение и сайт продолжают работу в обычном режиме»
Букмекерская компания «Зенит» сообщила о приостановке работы в социальных сетях.
«Наше приложение и сайт продолжают работу в обычном режиме: линии открыты, коэффициенты ждут, а игра не останавливается ни на секунду.
Мы просто решили взять небольшую паузу в социальных сетях. Уходим на короткий перерыв, чтобы вернуться к вам с новыми силами и свежими идеями», – сообщили в букмекерской компании.
«По нашей информации, в БК приостановили работу сразу несколько отделов, в том числе связанных с контентом, SMM и дизайном», – сообщает телеграм-канал «Кружок Беттинга».
По итогам 2025 года чистая прибыль БК «Зенит» выросла на 133% и превысила 30 миллионов рублей.
Деньги букмекеров: кто сколько заработал и на что потратил? Рынок – почти 1,9 трлн рублей
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал БК «Зенит»
