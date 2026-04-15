На 26% сократились целевые отчисления букмекеров в адрес Союза биатлонистов России в 2025 году
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал финансовую отчетность за 2025 год.
От Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) союз получил 190,7 млн рублей. По сравнению с 2024-м отчисления сократились на 26% – тогда ЕРАИ направил в РФБ 258,3 млн рублей.
Отметим, что по итогам 2025-го выручка СБР выросла до 199,6 млн рублей, а чистая прибыль – до 126,1 млн.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
