Leon о контракте с Виктором Логиновым: «Вложения в такого профессионала выше, чем в блогеров»

В Leon прокомментировали подписание контракта с Виктором Логиновым.

51-летний актер, известный по роли продавца обуви Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», стал амбассадором букмекера в начале апреля.

– Безусловно, мы ценим многогранность Виктора Логинова и его опыт в публичных выступлениях. Его навыки буду задействованы для различных форматов наших офлайн-мероприятий и закрытых встреч, но конкретные планы мы пока не раскрываем.

– Вы часто говорите об эффективности затрат. Насколько дороже обходится производство контента с профессиональным актером уровня Логинова по сравнению с классическими спортивными блогерами?

– Сложно сравнивать Виктора Логинова со спортивными блогерами – это другая история. Он не просто актер с богатым опытом и множеством ролей, он создает неподражаемый образ, который сразу привлекает внимание и остаётся в памяти аудитории.

Вложения в такого профессионала выше, но то, что он дает бренду и зрителям, – уникально и неповторимо, – заявила PR-директор Leon Нина Подгорнова.

Амбассадоры букмекеров: кого представляют Пирло, Роналдиньо, Овечкин и другие

Как Гена Букин сделал хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч». Полный разбор