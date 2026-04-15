«Балтбет» о ставках в офлайне: «В новых условиях мы закрывали больше ППС, чем открывали. До пандемии было 720 пунктов, сейчас – 200»
Начальник отдела аналитики «Балтбет» Павел Степанов рассказал о сокращении числа пунктов приема ставок.
– Вы сокращаете количество ППС. Сколько было на пике и сколько осталось?
Максимальное количество ППС было до пандемии – 720. В новых условиях мы закрывали больше пунктов, чем открывали.
Текущая стратегия – поддерживать примерно 200 ППС и сосредоточиться на регионах, где они актуальны, – рассказал Степанов в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
1 комментарий
Почему Суперэкспресс Балтбета такой непрозрачный ? Почему Суперэкспресса нет на официальном сайте ? В чем причина такой скрытности ?
