«Балтбет» о ставках в офлайне: «В новых условиях мы закрывали больше ППС, чем открывали. До пандемии было 720 пунктов, сейчас – 200»

Начальник отдела аналитики «Балтбет» Павел Степанов рассказал о сокращении числа пунктов приема ставок.

– Вы сокращаете количество ППС. Сколько было на пике и сколько осталось?

Максимальное количество ППС было до пандемии – 720. В новых условиях мы закрывали больше пунктов, чем открывали.

Текущая стратегия – поддерживать примерно 200 ППС и сосредоточиться на регионах, где они актуальны, – рассказал Степанов в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.