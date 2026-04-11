На 27% сократились целевые отчисления букмекеров в адрес Российской федерации баскетбола – с 938,8 до 682,3 млн рублей в 2025 году
Российская федерация баскетбола (РФБ) опубликовала финансовую отчетность за 2025 год.
От Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) федерация получила 682,3 млн рублей. По сравнению с 2024-м отчисления сократились на 27% – тогда ЕРАИ направил в РФБ 938,8 млн рублей.
Отметим, что по итогам 202-го выручка РФБ составила 220,6 млн рублей, а чистая прибыль – 277,5 млн рублей.
Деньги букмекеров: кто сколько заработал и на что потратил? Рынок – почти 1,9 трлн рублей
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Ресурс БФО
Как может прибыль больше, чем выручка?
