На 27% сократились целевые отчисления букмекеров в адрес Российской федерации баскетбола – с 938,8 до 682,3 млн рублей в 2025 году

Российская федерация баскетбола (РФБ) опубликовала финансовую отчетность за 2025 год.

От Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) федерация получила 682,3 млн рублей. По сравнению с 2024-м отчисления сократились на 27% – тогда ЕРАИ направил в РФБ 938,8 млн рублей.

Отметим, что по итогам 202-го выручка РФБ составила 220,6 млн рублей, а чистая прибыль – 277,5 млн рублей.

Деньги букмекеров: кто сколько заработал и на что потратил? Рынок – почти 1,9 трлн рублей