В Госдуме предложили принять к рассмотрению законопроект о запрете онлайн-беттинга в России и повышении минимального возраста участия до 21 года

Законопроект о запрете на онлайн-ставки в России рекомендован к рассмотрению в Госдуме.

Авторами законопроекта являются депутаты КПРФ. Партия предлагает оставить возможность делать ставки на спорт только в наземных пунктах (ППС), поднять минимальный возраст участия с 18 до 21 года и полностью запретить рекламу азартных игр в интернете.

Комитет по экономической политике признал законопроект соответствующим требованиям Конституции и регламента Госдумы. Уже в июне его могут рассмотреть в первом чтении.

Перед этим документ должен поступить в профильные органы и ведомства для подготовки отзывов, которые необходимо представить до 13 мая. Окончательное решение о включении инициативы в повестку остается за Советом Госдумы.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Букмекеры
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
Государственная дума
Законы
Ставки на сегодня
Спортс закроется после принятия этого закона)
А МатчТВ нет ?)
Зато сколько точек откроются ППС, больше чем продуктовых будет
На это никто не пойдет. Всем нужны бабки от букмекеров
Бабки с игровых автоматов и оффлайн-казино тоже нужны были всем.
Причем там, кажется, бабки были безумные.
Однако ж закрыли как-то в 2009 их, перенесли в 4 игровые зоны.
В 2009 были другие реалии, у государства хватало денег и без налогов с казино и букмекеров.
Вот рекламу точно убрать бы! Ну или ограничить хотя бы, а то на спортсе куда не тыкнешь - она везде!
Вот честно, я на спортсе 15 лет и как то вообще не замечаю рекламу букмекеров. Она меня просто не интересует. Что там рекламируют, колготки или фрибеты, я вообще не в курсе.
Без рекламы, полезной информации, которая Вам действительно интересна на экране будет раза в 2 больше. Элементарно же...
Конторы уже начинают принимать ставки на утверждение или неутверждение этого закона.
Знают что-то про наличие интернета, готовят буков заранее
Да ладно, просто буков в белые списки внесут.
Этот закон даже до голосования не допустят, чтобы не было видно какие уважаемые люди сидят на зарплате и голосуют против
Ничего особо запрет не даст. Почти все любители этого дела продолжат ставить в "серых" конторах, зарегистрированных на Багамах. Сейчас хоть немного в цивилизованное русло это все пришло, внаглую уже счета не закрывают без выплат, отчитываются и платят за тебя в налоговую (если вдруг выиграл), спонсируют медиа и турниры. Не то чтобы это хороший бизнес, но полностью все равно не получится запретить (если конечно полностью внешний интернет не отрубить).
При текущих налоговых нагрузках это серьёзно ударит по бизнесу и государство вместо увеличения сумм поступления получит бублик в данной сфере года на 3. Законопроект популистский.
Запрет онлайн-беттинга не пройдет, букмекеры нужны государству как дойная корова. А большинство ставок в онлайне. Про повышение до 21 года возможно. Но абсурд, конечно, что воевать можно с 18 лет, а ставки делать нельзя.
Какая связь между «воевать» и «делать ставки»?
Какая-то логика в этом есть.чтобы делать ставки в 18 лет мозгов ещё маловато. А в армии мозги не нужны
Ну, если бы единая Россия предложила бы, то да. А когда с инициативой выступает КПРФ, то очевидно ничего не будет. Все останется, как прежде. Слишком много на всем этом замешано.
