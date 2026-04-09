В Госдуме предложили принять к рассмотрению законопроект о запрете онлайн-беттинга в России и повышении минимального возраста участия до 21 года

Законопроект о запрете на онлайн-ставки в России рекомендован к рассмотрению в Госдуме.

Авторами законопроекта являются депутаты КПРФ. Партия предлагает оставить возможность делать ставки на спорт только в наземных пунктах (ППС), поднять минимальный возраст участия с 18 до 21 года и полностью запретить рекламу азартных игр в интернете.

Комитет по экономической политике признал законопроект соответствующим требованиям Конституции и регламента Госдумы. Уже в июне его могут рассмотреть в первом чтении.

Перед этим документ должен поступить в профильные органы и ведомства для подготовки отзывов, которые необходимо представить до 13 мая. Окончательное решение о включении инициативы в повестку остается за Советом Госдумы.