«Лада» получила 52,5 млн рублей от букмекеров в 2025 году, «Сочи» – более 30 млн от Olimpbet

«Лада» и «Сочи» опубликовали финансовые отчетности за 2025 год.

До августа 2025 года беттинг-партнером «Лады» выступала букмекерская компания Olimpbet. За этот период клуб получил по контракту 27,5 млн рублей.

В августе тольяттинский клуб начал сотрудничество с БЕТСИТИ. Стоимость нового соглашения за четыре месяца составила 25 млн рублей.

«Сочи» в 2025 году получил более 30 млн рублей от Olimpbet за сотрудничество, которое началось в конце августа.