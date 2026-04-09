BetBoom об увеличении налоговой нагрузки на БК: «От некоторых контрактов букмекеры отказались еще в 2025-м. Наша компания уже перестала сотрудничать с федерацией боулинга»

В BetBoom высказались об увеличении фискальной нагрузки на букмекерские компании.

Напомним, с 1 января букмекеры в России платят новые налоги – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Налоговая нагрузка на букмекеров выросла примерно в 60 раз.

«Все будет зависеть от того, как пройдет первый квартал, от этого будут зависеть спонсорские вливания. Еще в прошлом году все говорили о сокращении, от некоторых контрактов букмекерские компании отказались еще в 2025 году.

Футбольным клубам нужно больше вливаний средств, чем другим видам спорта. Футбол не умрет без букмекеров, но в качестве может сильно просесть.

Наша компания в 2026 году уже, например, перестала сотрудничать с Федерацией боулинга России. Это развивающийся вид спорта, конечно, туда нужно вкладываться, им без поддержки тоже не так просто», – заявил директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев.