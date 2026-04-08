Реклама Winline появилась в приложении «Альфа-Банка». Банк может стать титульным спонсором РПЛ

В приложении «Альфа-Банка» появилась реклама Winline.

Официально банк и букмекерская компания не объявляли о своем сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что «Альфа-Банк» станет новым титульным партнером РПЛ вместо платежной системы Мир, контракт с которой заканчивается в конце сезоне.

Летом Премьер-лига также должна определиться с новым беттинг-партнером. Текущий контракт РПЛ с Winline истекает по окончании сезона-2025/26.