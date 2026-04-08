Прибыль букмекеров сократится в 5-6 раз и может достигнуть исторического минимума в 2026 году («Коммерсантъ»)
Российские букмекерские компании сообщили о резком падении прибыли и сокращении рекламных бюджетов.
Бюджеты на рекламу в букмекерской отрасли уже сократились на 40-50% и более, сообщили в «Фонбет». По словам гендиректора компании Александра Парамонова, негативная динамика на рынке начала проявляться еще в четвертом квартале 2025 года, а с начала 2026 года ситуация резко ухудшилась на фоне новых законодательных и налоговых изменений.
Напомним, с 1 января букмекеры в России платят новые налоги – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Налоговая нагрузка на букмекеров выросла примерно в 60 раз.
По итогам 2026 года прибыль букмекеров сократится в 5-6 раз и может опуститься до исторического минимума, отметил Парамонов. Также в «Фонбет» ожидают снижения суммы целевых отчислений букмекеров – спортивная отрасль рискует полностью лишиться финансовой поддержки со стороны БК.
О сокращении рынка также заявили в Olimpbet. В компании отметили, что на отрасль влияет не только регуляторная нагрузка, но и общая макроэкономическая ситуация в стране, из-за которой снижаются потребительские расходы.
«Уже в ближайшей перспективе спорт может начать ощущать снижение спонсорской поддержки со стороны букмекеров», – сообщили в Olimpbet.
Но стоит ли ждать от общества какого то рационального анализа? Стоит ли ожидать, что среднестатистический человек сможет провести аналогии с сухими законами и трезво оценить риски "государства няньки"? Готов ли среднестатистический человек, пострадавший от лудомании, взять ответственность на себя?
Думаю, ответы на эти вопросы - нет, нет, и нет. Поэтому, в реальности, это окажется очередным популистским законом, который не решает проблему вообще, но поддерживается людьми чисто на "эмоциональном" уровне.
Опиум под видом аскорбинки.