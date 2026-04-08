Прибыль букмекеров сократится в 5-6 раз и может достигнуть исторического минимума в 2026 году («Коммерсантъ»)

Российские букмекерские компании сообщили о резком падении прибыли и сокращении рекламных бюджетов.

Бюджеты на рекламу в букмекерской отрасли уже сократились на 40-50% и более, сообщили в «Фонбет». По словам гендиректора компании Александра Парамонова, негативная динамика на рынке начала проявляться еще в четвертом квартале 2025 года, а с начала 2026 года ситуация резко ухудшилась на фоне новых законодательных и налоговых изменений.

Напомним, с 1 января букмекеры в России платят новые налоги – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Налоговая нагрузка на букмекеров выросла примерно в 60 раз.

По итогам 2026 года прибыль букмекеров сократится в 5-6 раз и может опуститься до исторического минимума, отметил Парамонов. Также в «Фонбет» ожидают снижения суммы целевых отчислений букмекеров – спортивная отрасль рискует полностью лишиться финансовой поддержки со стороны БК.

О сокращении рынка также заявили в Olimpbet. В компании отметили, что на отрасль влияет не только регуляторная нагрузка, но и общая макроэкономическая ситуация в стране, из-за которой снижаются потребительские расходы.

«Уже в ближайшей перспективе спорт может начать ощущать снижение спонсорской поддержки со стороны букмекеров», – сообщили в Olimpbet.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
68 комментариев
Ну и замечательно
А что замечательного? Наши клубы начнут больше бабок сосать за счет бюджета. А буки по всему миру спорт финансируют, так что обычная практика
Отличная новость. Народ, правда, меньше сливать денег не будет, но зато эти деньги не будут уходить всяким амбасадорам фонбетов типа геничей, закроется медиалига и разгонят этих клоунов, которые получают ЗП за счёт лудоманов
Они будут уходить на ракеты сразу
Количество рекламы букмекеров на Спортсе увеличится в 5-6 раз
Выпьем же за это!
Скорее поставим ставочку/используем бесплатный фрибет
У нас в России много не плохих законов, которые начинают вполне нормально регулировать сферу. Просто почему то нужны десятилетия, что бы к этому прийти
Нужно уточнить важный момент: лохов вряд ли стало меньше, просто более крупный хищник в лице государства отбирает часть добычи у более мелких. Помните как в парке юрского периода пришёл тиранозавр и мелких галлимимов (кажется) разогнал? Вот это оно и есть)))
Меньше бюджета на рекламу-> меньше новых лохов. Логика вполне очевидная.
Так "лохов" вероятно станет больше. Люди просто будут уходить к нелегальным/полулегальным букмейкерам, которые уже предлагают лучшие кэффы и более агрессивную рекламу. И тенденция продолжится.

Но стоит ли ждать от общества какого то рационального анализа? Стоит ли ожидать, что среднестатистический человек сможет провести аналогии с сухими законами и трезво оценить риски "государства няньки"? Готов ли среднестатистический человек, пострадавший от лудомании, взять ответственность на себя?

Думаю, ответы на эти вопросы - нет, нет, и нет. Поэтому, в реальности, это окажется очередным популистским законом, который не решает проблему вообще, но поддерживается людьми чисто на "эмоциональном" уровне.
Предлагаю в честь этого устроить еще один покерный турнир с блогерами-ноунеймами или проспонсировать какую нибудь стримершу!
Наконец-то хорошие новости
Тот минимум который радует
Как же им нравится манипулирование тем, что они очень полезны для общества, ведь спонсируют шоу-программу.

Опиум под видом аскорбинки.
Прелестно , прелестно...
