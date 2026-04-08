Трафик сайтов российских букмекеров в марте вырос на 7% – до 85,2 млн посещений

Посещаемость сайтов российских букмекеров выросла на 7% за месяц.

По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов всех легальных российских букмекеров в марте составил 85,10 млн посещений, что на 7% больше февральских показателей.

Лидером по объему трафика остался «Фонбет» – 32,83 млн пользователей в марте, что на 17,7% больше, чем месяцем ранее. В топ-3 по трафику также входят Winline (18,48 млн) и «Лига Ставок» (8,64 млн).